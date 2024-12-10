В графике движения на 2024 – 2027 годы на Свердловской железной дороге появятся новые скорые поезда

11:53

15 декабря 2024 года с 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог впервые вводится в действие график движения пассажирских поездов на 3 года. Он будет действовать до 12 декабря 2027 года. При необходимости 2 раза в год (в марте и октябре) график будет корректироваться.

На Свердловской железной дороге в новом графике предусмотрено курсирование 76 пар поездов дальнего следования, в том числе 46 пар скорых (одна пара – это 2 поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно»). Появятся новые скорые поезда, для некоторых будет увеличена периодичность курсирования, сокращено время в пути.

С 15 декабря начнет курсировать скорый поезд «Финист» № 812/811 Екатеринбург – Омск (через Тюмень). Новый поезд обеспечит транспортные связи между населенными пунктами трех соседних регионов. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Богданович, Камышлов, Талица, Тугулым, Ялуторовск, Заводоуковская, Ишим, Мангут, Любинская и др. Отправление – ежедневно: из Екатеринбурга – в 06:45 (здесь и далее – время местное), из Омска – в 10:57.

С 16 декабря назначен новый скорый поезд № 86/85 Москва – Серов. Он свяжет населенные пункты Свердловской области со столицей и другими крупными городами. Маршрут проходит через Владимир, Нижний Новгород и Киров. На СвЖД предусмотрены остановки в Перми, Екатеринбурге, Верх-Нейвинске, Невьянске, Нижнем Тагиле, Верхотурье. Поезд будет курсировать через день: отправление из Москвы – в 16:50, из Серова – в 20:30 (с 18 декабря).

С вводом нового графика будет значительно ускорен поезд № 345/346 Нижневартовск – Адлер и увеличена периодичность его курсирования. Он будет отправляться через день (ранее курсировал по отдельным датам). Общее время в пути сократится: в сторону Черноморского курорта – на 9,5 часов, в обратном направлении – на 4,5 часа.

По просьбам жителей Ямало-Ненецкого автономного округа изменено расписание поезда № 377 Новый Уренгой – Казань. С 15 декабря состав будет отправляться из Нового Уренгоя на 1 час позже (в 08:35 вместо 07:40). Благодаря этому авиапассажиры, прибывающие в нефтегазовую столицу утренними рейсами, будут успевать на поезд, чтобы добраться на нем до других населенных пунктов округа.

Поезд Тюмень – Кисловодск начнет курсировать круглогодично (ранее в летний период). Нумерация состава изменится с № 265/266 на № 119/120. Также будет изменена нумерация поездов Приобье – Екатеринбург – с № 362 на № 462, Нижний Тагил – Приобье – с № 383 на № 483.

Подробнее о расписании движения поездов, наличии и стоимости билетов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и кассах дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.