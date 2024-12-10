Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Костромской области на железной дороге переименуют 24 остановочных пункта

2024-12-10 11:00
В Костромской области на железной дороге переименуют 24 остановочных пункта
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Костромской области остановки поездов, которые ранее обозначались километром железной дороги, получат уникальные имена. Всего будут переименованы 24 остановочных пункта.

Выбор названий проводился совместно с органами власти субъекта РФ с учетом наименований местных топонимов. Железнодорожникам предстоит внести новые названия в справочные и информационные системы и разместить их на остановочных пунктах, а также актуализировать расписание поездов. Процедура переименования проходит в несколько этапов и завершится в следующем году.

На участке от Галича до Нерехты на маршрутах поездов появятся:

  • Якушовка (334 км);
  • Перовское (341 км);
  • Иванниково (356 км);
  • Зоренька (358 км);
  • Магистраль (361 км);
  • Сады Полянки (362 км);
  • Кирово (391 км);
  • Антипино (411 км);
  • Данилково (425 км);

На участке от Галича до Свечи:

  • Богчино (505 км);
  • Апушкино (519 км);
  • Безнег (691 км);
  • Михалкино (694 км);
  • Горланиха (703 км);

На участке от Буя до Галича:

  • Дмитриевка (463 км);
  • Железнодорожная Казарма (476 км);
  • Яковлево (484 км);
  • Починок (495 км);

На участке от Данилова до Буя:

  • Липятино (428 км);
  • Яковлевское (435 км);
  • Андреевское (438 км);

На участке от Вологды до Буя:

  • Железнодорожная Будка (698 км);
  • Заломаево (707 км);
  • Угольское (721 км), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru