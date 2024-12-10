В Костромской области на железной дороге переименуют 24 остановочных пункта

11:00

В Костромской области остановки поездов, которые ранее обозначались километром железной дороги, получат уникальные имена. Всего будут переименованы 24 остановочных пункта.

Выбор названий проводился совместно с органами власти субъекта РФ с учетом наименований местных топонимов. Железнодорожникам предстоит внести новые названия в справочные и информационные системы и разместить их на остановочных пунктах, а также актуализировать расписание поездов. Процедура переименования проходит в несколько этапов и завершится в следующем году.

На участке от Галича до Нерехты на маршрутах поездов появятся:

Якушовка (334 км);

Перовское (341 км);

Иванниково (356 км);

Зоренька (358 км);

Магистраль (361 км);

Сады Полянки (362 км);

Кирово (391 км);

Антипино (411 км);

Данилково (425 км);

На участке от Галича до Свечи:

Богчино (505 км);

Апушкино (519 км);

Безнег (691 км);

Михалкино (694 км);

Горланиха (703 км);

На участке от Буя до Галича:

Дмитриевка (463 км);

Железнодорожная Казарма (476 км);

Яковлево (484 км);

Починок (495 км);

На участке от Данилова до Буя:

Липятино (428 км);

Яковлевское (435 км);

Андреевское (438 км);

На участке от Вологды до Буя: