В Костромской области на железной дороге переименуют 24 остановочных пункта

В Костромской области остановки поездов, которые ранее обозначались километром железной дороги, получат уникальные имена. Всего будут переименованы 24 остановочных пункта.
Выбор названий проводился совместно с органами власти субъекта РФ с учетом наименований местных топонимов. Железнодорожникам предстоит внести новые названия в справочные и информационные системы и разместить их на остановочных пунктах, а также актуализировать расписание поездов. Процедура переименования проходит в несколько этапов и завершится в следующем году.
На участке от Галича до Нерехты на маршрутах поездов появятся:
На участке от Галича до Свечи:
На участке от Буя до Галича:
На участке от Данилова до Буя:
На участке от Вологды до Буя: