За 11 месяцев 2024 года несоблюдение правил безопасности на железной дороге привело к 13 несчастным случаям в Челябинской области

За 11 месяцев 2024 года несоблюдение правил безопасности на железной дороге привело к 13 несчастным случаям в Челябинской области

10:19

В Челябинской области за 11 месяцев 2024 года от наезда подвижного состава травмировано 13 человек, 9 из них – смертельно. За аналогичный период 2023 года от наезда подвижного состава был травмирован 21 человек, из них 18 – с летальным исходом.

Всего на Южно-Уральской магистрали с января по ноябрь 2024 года от наезда подвижного состава и поражения электротоком травмировано 34 человека (25 из них – смертельно). Несчастные случаи произошли в Челябинской, Оренбургской, Курганской, Самарской областях и Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. За аналогичный период 2023 года от наезда подвижного состава и поражения электротоком было травмировано 48 человек, из них 40 – со смертельным исходом.

С января по ноябрь 2024 года зафиксировано 2 случая травмирования несовершеннолетних на объектах инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области.

Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – это нарушение правил личной безопасности, нахождение и переход железнодорожных путей в неустановленных местах.

Для предотвращения несчастных случаев ЮУЖД ведет строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, проводит ремонт пешеходных мостов, обновляет пешеходные настилы и системы освещения на станциях, устанавливает предупреждающие плакаты и знаки безопасности.

Регулярно проводится мониторинг мест несанкционированных переходов через пути, где травмируются граждане. В дальнейшем на этих участках железнодорожники увеличивают количество совместных с транспортной полицией профилактических рейдов, в ходе которых нарушителям разъясняют требования правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов. Кроме того, сотрудники магистрали проводят информационно-разъяснительную работу в школах и других учебных заведениях.

Железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. ЮУЖД напоминает, что переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.