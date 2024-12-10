За 11 месяцев текущего года «Ласточки» Нижний Новгород – Москва перевезли более 3,5 млн человек

Скоростными поездами «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород – Москва в январе – ноябре 2024 года перевезено более 3,5 млн пассажиров. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего за 11 месяцев «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли почти 3,8 млн человек, что на 6% больше, чем в прошлом году, в том числе по маршруту Нижний Новгород – Киров – 178 тыс., что соответствует показателю аналогичного периода 2023 года.

Между Нижним Новгородом и Ивановом скоростным электропоездом «Ласточка», который курсирует с 1 июня 2023 года, за январь – ноябрь перевезено более 79 тыс. человек.

