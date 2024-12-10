Руководители РЖД и глава Сахалинской области обсудили вопросы развития пригородного транспорта

09:18

В Южно-Сахалинске состоялась встреча заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Ивана Колесникова, начальника ДВЖД Евгения Вейде и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. В ходе мероприятия руководители совершили поездку в рельсовом автобусе РА-3 «Орлан» по участку, на котором в текущем году были построены разъезды и модернизированы остановочные пункты Луговое и Большая Елань. Обновление инфраструктуры позволило значительно увеличить интенсивность пригородного движения на этом направлении.

Также Иван Колесников и Валерий Лимаренко обсудили итоги реализации стратегического проекта «Железная дорога как городской транспорт», цель которого – улучшение транспортной доступности районов и пригородов областной столицы.

Напомним: на Сахалине с 2022 года идет активная интеграция железнодорожного транспорта в городскую систему движения. Область стала одним из первых регионов Дальнего Востока, где началось строительство транспортно-пересадочных узлов, позволивших жителям совершать поездки по единому проездному документу на разных видах транспорта, например, автобус – поезд – автобус. Кроме того, значительно обновлен подвижной состав пригородного сообщения и дальнего следования, а также запущено 6 новых пригородных маршрутов от Долинска до Корсакова, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.