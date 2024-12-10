Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Руководители РЖД и глава Сахалинской области обсудили вопросы развития пригородного транспорта

2024-12-10 09:18
Руководители РЖД и глава Сахалинской области обсудили вопросы развития пригородного транспорта
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Южно-Сахалинске состоялась встреча заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Ивана Колесникова, начальника ДВЖД Евгения Вейде и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. В ходе мероприятия руководители совершили поездку в рельсовом автобусе РА-3 «Орлан» по участку, на котором в текущем году были построены разъезды и модернизированы остановочные пункты Луговое и Большая Елань. Обновление инфраструктуры позволило значительно увеличить интенсивность пригородного движения на этом направлении.

Также Иван Колесников и Валерий Лимаренко обсудили итоги реализации стратегического проекта «Железная дорога как городской транспорт», цель которого – улучшение транспортной доступности районов и пригородов областной столицы.

Напомним: на Сахалине с 2022 года идет активная интеграция железнодорожного транспорта в городскую систему движения. Область стала одним из первых регионов Дальнего Востока, где началось строительство транспортно-пересадочных узлов, позволивших жителям совершать поездки по единому проездному документу на разных видах транспорта, например, автобус – поезд – автобус. Кроме того, значительно обновлен подвижной состав пригородного сообщения и дальнего следования, а также запущено 6 новых пригородных маршрутов от Долинска до Корсакова, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru