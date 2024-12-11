Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Балтийском направлении Калининградской железной дороги появится новый остановочный пункт Кострово

2024-12-11 16:10
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Балтийском направлении Калининградской железной дороги обустроен новый остановочный пункт Кострово. С 15 декабря здесь начнут осуществлять посадку и высадку пассажиров пригородные поезда.

Новый остановочный пункт появился после обращения к начальнику Калининградской железной дороги жительницы поселка Кострово Зеленоградского района. Прежний остановочный пункт, которым пользовались жители, находится на расстоянии 1,5 км от поселка, что создавало неудобства, особенно в осенне-зимний период. Рассмотрев обращение, железнодорожники обустроили новый остановочный пункт на улице Прохладная, в более удобном для пассажиров месте.

В зимний период через поселок Кострово по рабочим дням курсируют 2 рельсовых автобуса в сообщении Калининград – Балтийск, в летнее время количество пригородных поездов увеличивается, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

