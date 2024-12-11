Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Волонтеры Горьковской железной дороги напомнили казанским школьникам правила поведения на железной дороге

2024-12-11 14:56
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Волонтеры-железнодорожники Горьковской магистрали посетили казанский социально-реабилитационный центр для детей и подростков. Встреча прошла в рамках акции «Путь твоей безопасности», которая проходит на всей сети ОАО «РЖД» с 5 по 19 декабря 2024 года. Детям в игровой форме рассказали об основных правилах: не переходить пути в неустановленных местах, соблюдать сигналы светофоров, не играть возле рельсов, не пересекать пути в наушниках, не фотографироваться на фоне приближающихся поездов, не подниматься на вагоны и опоры контактной сети.

Кроме того, сотрудники ГЖД провели для ребят мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек. Для малышей прошел интерактив с железнодорожной игротекой, а для подростков – увлекательная викторина.

Серия тематических уроков проходит в детских образовательных учреждениях, расположенных рядом с магистралью. В рамках встреч школьникам рассказывают о работе железных дорог и об основах безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре, раздают памятки с правилами поведения.

Акция «Путь твоей безопасности» направлена на формирование безопасного поведения на железной дороге у подрастающего поколения, а также на предупреждение несанкционированного нахождения граждан на инженерных сооружениях и проезда снаружи подвижного состава.

Горьковская магистраль призывает взрослых разъяснять детям правила безопасности и быть максимально бдительными на объектах железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

