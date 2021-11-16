Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На вокзале Екатеринбург установлены интерактивные справочные видеотерминалы

2021-11-16 15:42
На вокзале Екатеринбург установлены интерактивные справочные видеотерминалы
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На железнодорожном вокзале Екатеринбург установили 3 интерактивных справочных видеотерминала. Инновационное оборудование поможет пассажирам просто и быстро получить ответ на любой вопрос о работе вокзала и движении поездов, задав его оператору по видеосвязи. Сервис работает круглосуточно.

Если пользователь захочет самостоятельно ознакомиться с информацией, достаточно выбрать нужную тему в меню терминала и ввести свой вопрос. Устройство поможет пассажирам получить общую информацию о вокзальном комплексе, ознакомиться с предоставляемыми услугами и навигацией по вокзалу, построить удобный, в том числе и для маломобильных граждан, маршрут. Кроме того, через терминал можно посмотреть онлайн-табло расписания движения поездов или выполнить поиск поездов по заданным маршрутам. В ближайшее время перечень функций будет расширен: добавится услуга сурдопереводчика, а также англоговорящие операторы.

Для удобства пассажиров справочные видеотерминалы расположены в трех разных местах: рядом с пригородными кассами в западном пристрое здания (1, 2 подъезд), в зале касс дальнего следования (на 3 этаже) и в зале ожидания № 2 (на 1 этаже).

Всего на Свердловской железной дороге установлено 17 справочных видеотерминалов: по 3 – на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут, по одному – на вокзальных комплексах Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Пыть-Ях, Тобольск, Нижневартовск, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru