На вокзале Екатеринбург установлены интерактивные справочные видеотерминалы

15:42

На железнодорожном вокзале Екатеринбург установили 3 интерактивных справочных видеотерминала. Инновационное оборудование поможет пассажирам просто и быстро получить ответ на любой вопрос о работе вокзала и движении поездов, задав его оператору по видеосвязи. Сервис работает круглосуточно.

Если пользователь захочет самостоятельно ознакомиться с информацией, достаточно выбрать нужную тему в меню терминала и ввести свой вопрос. Устройство поможет пассажирам получить общую информацию о вокзальном комплексе, ознакомиться с предоставляемыми услугами и навигацией по вокзалу, построить удобный, в том числе и для маломобильных граждан, маршрут. Кроме того, через терминал можно посмотреть онлайн-табло расписания движения поездов или выполнить поиск поездов по заданным маршрутам. В ближайшее время перечень функций будет расширен: добавится услуга сурдопереводчика, а также англоговорящие операторы.

Для удобства пассажиров справочные видеотерминалы расположены в трех разных местах: рядом с пригородными кассами в западном пристрое здания (1, 2 подъезд), в зале касс дальнего следования (на 3 этаже) и в зале ожидания № 2 (на 1 этаже).

Всего на Свердловской железной дороге установлено 17 справочных видеотерминалов: по 3 – на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут, по одному – на вокзальных комплексах Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Пыть-Ях, Тобольск, Нижневартовск, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.