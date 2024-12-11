4 остановочных пункта будут переименованы на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе

12:41

В Ямало-Ненецком автономном округе остановки поездов, которые ранее обозначались километром железной дороги, получат уникальные имена.

Всего будет переименовано 4 остановочных пункта:

Станция Полярных Геологов (110 км);

Медвежий (129 км);

Гора Крестовая (134 км);

Красный Камень (141 км).

Выбор названий проводился совместно с органами власти субъекта РФ с учетом наименований местных топонимов.

Железнодорожникам предстоит внести новые названия в справочные и информационные системы и разместить их на остановочных пунктах, а также актуализировать расписание поездов. Процедура переименования проходит в несколько этапов и завершится в следующем году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.