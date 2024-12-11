Перевозки двухэтажными поездами между Йошкар-Олой и Москвой за 11 месяцев текущего года выросли на 5,1%

12:15

Двухэтажными поездами по маршруту Йошкар-Ола – Москва в январе – ноябре 2024 года отправлено почти 377 тыс. пассажиров. Это на 5,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего такими составами со станций Горьковской железной дороги за 11 месяцев было отправлено более 1,9 млн пассажиров (на уровне прошлого года).

На сегодняшний день в границах Горьковской железной дороги двухэтажные поезда связывают Москву с Казанью, Чебоксарами, Йошкар-Олой и Ижевском.

Вагоны оснащены современными установками для поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.

Кроме того, каждый двухэтажный поезд адаптирован для маломобильных пассажиров. Для этих целей предусмотрен вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие необходимые для комфортной поездки приспособления, а вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.