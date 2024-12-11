Перевозки контейнеров выросли на 6% в январе – ноябре

11:03

В январе – ноябре 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 7 млн 194 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 2,8 млн ДФЭ (+3%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 6%, до 5,3 млн ДФЭ (перевезено 75,4 млн тонн грузов, +8,5%), в том числе:

химикаты и сода – 735,7 тыс. ДФЭ (+0,6% к уровню января – ноября 2023 года);

лесные грузы – 532,3 тыс. (-3,3%);

автомобили и комплектующие – 467,8 тыс. (+4%);

химические и минеральные удобрения – 460,6 тыс. (рост в 1,7 раза);

метизы – 406,6 тыс. (+4,9%);

промышленные товары – 397,6 тыс. (+3,1%);

машины, станки, двигатели – 359,3 тыс. (-5,2%);

бумага – 328,6 тыс. (-2%);

строительные грузы – 249,1 тыс. (+19%);

черные металлы – 191,4 тыс. (-16,5%);

остальные и сборные грузы – 188,5 тыс. (+9,6%);

зерно – 119,5 тыс. (+20%);

цветные металлы – 118,5 тыс. (-2,2%);

нефть и нефтепродукты – 90,7 тыс. (+9,8%);

продукты перемола – 37,6 тыс. (рост в 1,5 раза);

рыба – 33,7 тыс. (+0,9%);

цветная руда и серное сырье – 28,9 тыс. (+0,9%);

мясо и масло животное – 28,2 тыс. (+11,1%);

картофель, овощи, фрукты – 12,3 тыс. (-13,5%);

остальные продовольственные товары – 305,5 тыс. (+5,6%).

В ноябре во всех видах сообщения перевезено 662,7 тыс. ДФЭ (-1,4%).