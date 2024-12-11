Перевозки контейнеров выросли на 6% в январе – ноябре

В январе – ноябре 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 7 млн 194 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 2,8 млн ДФЭ (+3%).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 6%, до 5,3 млн ДФЭ (перевезено 75,4 млн тонн грузов, +8,5%), в том числе:
- химикаты и сода – 735,7 тыс. ДФЭ (+0,6% к уровню января – ноября 2023 года);
- лесные грузы – 532,3 тыс. (-3,3%);
- автомобили и комплектующие – 467,8 тыс. (+4%);
- химические и минеральные удобрения – 460,6 тыс. (рост в 1,7 раза);
- метизы – 406,6 тыс. (+4,9%);
- промышленные товары – 397,6 тыс. (+3,1%);
- машины, станки, двигатели – 359,3 тыс. (-5,2%);
- бумага – 328,6 тыс. (-2%);
- строительные грузы – 249,1 тыс. (+19%);
- черные металлы – 191,4 тыс. (-16,5%);
- остальные и сборные грузы – 188,5 тыс. (+9,6%);
- зерно – 119,5 тыс. (+20%);
- цветные металлы – 118,5 тыс. (-2,2%);
- нефть и нефтепродукты – 90,7 тыс. (+9,8%);
- продукты перемола – 37,6 тыс. (рост в 1,5 раза);
- рыба – 33,7 тыс. (+0,9%);
- цветная руда и серное сырье – 28,9 тыс. (+0,9%);
- мясо и масло животное – 28,2 тыс. (+11,1%);
- картофель, овощи, фрукты – 12,3 тыс. (-13,5%);
- остальные продовольственные товары – 305,5 тыс. (+5,6%).
В ноябре во всех видах сообщения перевезено 662,7 тыс. ДФЭ (-1,4%).