Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки контейнеров выросли на 6% в январе – ноябре

2024-12-11 11:03
Перевозки контейнеров выросли на 6% в январе – ноябре
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе – ноябре 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 7 млн 194 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 2,8 млн ДФЭ (+3%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 6%, до 5,3 млн ДФЭ (перевезено 75,4 млн тонн грузов, +8,5%), в том числе:

  • химикаты и сода – 735,7 тыс. ДФЭ (+0,6% к уровню января – ноября 2023 года);
  • лесные грузы – 532,3 тыс. (-3,3%);
  • автомобили и комплектующие – 467,8 тыс. (+4%);
  • химические и минеральные удобрения – 460,6 тыс. (рост в 1,7 раза);
  • метизы – 406,6 тыс. (+4,9%);
  • промышленные товары – 397,6 тыс. (+3,1%);
  • машины, станки, двигатели – 359,3 тыс. (-5,2%);
  • бумага – 328,6 тыс. (-2%);
  • строительные грузы – 249,1 тыс. (+19%);
  • черные металлы – 191,4 тыс. (-16,5%);
  • остальные и сборные грузы – 188,5 тыс. (+9,6%);
  • зерно – 119,5 тыс. (+20%);
  • цветные металлы – 118,5 тыс. (-2,2%);
  • нефть и нефтепродукты – 90,7 тыс. (+9,8%);
  • продукты перемола – 37,6 тыс. (рост в 1,5 раза);
  • рыба – 33,7 тыс. (+0,9%);
  • цветная руда и серное сырье – 28,9 тыс. (+0,9%);
  • мясо и масло животное – 28,2 тыс. (+11,1%);
  • картофель, овощи, фрукты – 12,3 тыс. (-13,5%);
  • остальные продовольственные товары – 305,5 тыс. (+5,6%).

В ноябре во всех видах сообщения перевезено 662,7 тыс. ДФЭ (-1,4%).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru