Железнодорожники приняли участие в открытии стелы «Город трудовой доблести» в Комсомольске-на-Амуре

Железнодорожники приняли участие в открытии стелы «Город трудовой доблести» в Комсомольске-на-Амуре

10:59

В Комсомольске-на-Амуре начальник ДВЖД Евгений Вейде, председатель ДОРПРОФЖЕЛ Александр Наговицин, работники и ветераны магистрали приняли участие в торжественном открытии стелы «Город трудовой доблести». Это звание городу было присвоено в 2021 году.

Старшее поколение комсомольчан в годы Великой Отечественной войны внесло существенный вклад в разгром немецко-фашистских войск. Тысячи жителей ушли на фронт, другие ковали победу в тылу на авиационных, судостроительных и других предприятиях города.

Трудовой подвиг совершили и железнодорожники Комсомольска-на-Амуре. Они обеспечивали бесперебойные перевозки для фронта и оборонных заводов.

В память о доблести тружеников главы Хабаровского края и городской администрации, руководители Дальневосточной магистрали возложили цветы к стеле, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.