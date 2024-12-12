В Ярославле при поддержке РЖД проходит турнир по паралимпийскому хоккею

17:05

12 декабря в Ярославле начался турнир по паралимпийскому спорту – следж-хоккею на кубок Ярослава Мудрого. В нем принимают участие детские и юношеские команды из Москвы, Нижнего Новгорода, Тулы и Ярославля, принимает турнир ярославская команда «ЛОКО-следж» на льду Государственного училища олимпийского резерва по хоккею.

«Каждый из этих ребят проделал большой путь. Вы многого добились, каждый из вас – уже победитель. Турнир, основанный в Ярославской области, приобретает популярность в стране: на него из разных городов приезжают команды, в которых не только ребята, но и девочки. Развитие таких видов спорта имеет огромное значение для компании РЖД, которая традиционно уделяет много внимания поддержке здорового образа жизни», – обратился к участникам директор ОАО «РЖД» по коммуникациям – начальник Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Юрий Нагорных.

«Команда «ЛОКО-следж» создана в Ярославле в конце 2020 года, а с 2021 года проводится турнир на кубок Ярослава Мудрого. В этом году он объединил более 100 спортсменов, при этом команда «ЛОКО-следж» принимает участие во всех возрастных категориях и достойно представляет свой вид спорта на ярославской земле», – подчеркнул начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

В рамках «Кубка Ярослава Мудрого» пройдут матчи 6 детско-юношеских команд по следж-хоккею в течение двух дней. Возраст участников – от 7 лет до 21 года.

Следж-хоккей – адаптивная версия хоккея для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Компания «Российские железные дороги» в числе других спонсоров оказывает поддержку для развития этого вида хоккея в Ярославской области. Финансовая помощь выделяется на организацию тренировок и соревнований, приобретение необходимой экипировки, оборудования, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.