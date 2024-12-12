С 15 декабря на Свердловской железной дороге появятся новые пригородные маршруты и будет больше «Финистов»

С 15 декабря на Свердловской железной дороге появятся новые пригородные маршруты и будет больше «Финистов»

15:50

В новом графике движения поездов, который начнет действовать с 15 декабря 2024 года, на Свердловской железной дороге в пригородном сообщении появятся новые маршруты. При этом на большем количестве действующих и новых маршрутов в Свердловской области и Пермском крае будут курсировать современные отечественные поезда «Финист».

Новые ежедневные межрегиональные пригородные поезда назначены на направлении Екатеринбург – Челябинск. Электропоезд «Финист» № 7048/7049 будет отправляться из Челябинска в 07:00 и прибывать в Екатеринбург в 11:18 (здесь и далее – время местное). Поезд № 7050/7047 будет отправляться из Екатеринбурга в 18:25 и прибывать в Челябинск в 22:43. Остановки – на о. п. Первомайская, станциях Шарташ, Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский, Нижняя и Муслюмово.

Количество рейсов «Финистов» на направлении Екатеринбург – Бокситы по просьбам жителей населенных пунктов севера Свердловской области увеличится до двух раз в день. С 15 декабря новый поезд № 7075 будет отправляться из Екатеринбурга в 17:24, прибывать на станцию Бокситы в 01:05. В обратном направлении поезд № 7076 начнет курсировать с 16 декабря: отправление со станции Бокситы – в 01:21, прибытие в Екатеринбург – в 09:16.

Поезда «Финист» сообщением Екатеринбург – Карпинск начнут курсировать ежедневно (вместо двух раз в неделю). Поезд № 7077 будет отправляться из Екатеринбурга в 06:35 и прибывать в Карпинск в 13:59. Обратный рейс № 7078: отправление – в 14:57, прибытие в Екатеринбург – в 22:08.

Поездам «Финист» сообщением Аэропорт Кольцово – Качканар – Аэропорт Кольцово будет добавлена остановка на о. п. Компрессорный Завод. У жителей Екатеринбурга появится больше вариантов для поездок внутри агломерации, в зоне действия единого городского тарифа (ЕГТ). Нумерация поездов будет изменена на № 7061/7072 (в настоящее время – № 7073/7074).

В Пермском крае «Финисты» выйдут на новый маршрут до Кизела. Поезда будут курсировать ежедневно, время в пути составит 3 часа. Это на 1,5 – 2 часа быстрее, чем время в пути обычных электричек на маршруте. Пригородный поезд «Финист» № 7130/7129 Пермь-2 – Кизел начнет курсировать с 16 декабря: отправление – в 18:15, прибытие – в 21:14. Пригородный поезд «Финист» № 7126/7125 Кизел – Пермь-2 начнет курсировать с 17 декабря: отправление – в 05:14, прибытие – в 08:19. Остановки: Пермь-1, Мотовилиха, Молодежная, Левшино, Углеуральская.

С 15 декабря назначены дополнительные дневные рейсы «Финиста» из Перми в Чусовой. Новый поезд № 7188 Пермь-2 – Чусовская будет отправляться в 12:56 и прибывать в 15:37. Поезд № 7189 Чусовская – Пермь-2 будет отправляться в 15:53 и прибывать в Пермь в 18:21. Таким образом, количество «Финистов» на маршруте будет увеличено до 4 пар в день.

В целом, в пригородном сообщении на СвЖД новым графиком предусмотрено 413 пригородных поездов, в том числе 75 поездов «Финист», 4 поезда «Ласточка» и 28 «летних». Кроме того, в новом графике скорректировано время прибытия/отправления некоторых электричек, изменена нумерация составов. Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД», Свердловской и Пермской пригородных компаний, а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.