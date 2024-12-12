Составность скорого пригородного поезда Уфа – Кумертау – Оренбург будет увеличена 15 и 22 декабря

15:38

В воскресенье, 15 и 22 декабря 2024 года, составность скорого пригородного поезда на маршруте Уфа – Кумертау – Оренбург будет увеличена с 3 до 5 вагонов. Такое решение принято Куйбышевской железной дорогой и АО «Башкортостанская ППК» совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан в целях повышения удобства и комфорта пассажиров.

Так, 15 и 22 декабря в увеличенном составе проследуют поезда:

№ 7439/7440/7442/7441 сообщением Уфа (отпр. 07:46) – Кумертау (приб. 11:47, отпр. 11:48) – Оренбург (приб. 13:54);

№ 7444/7443/7445/7446 Оренбург (отпр. 15:05) – Кумертау (приб. 17:16, отпр. 17:17) – Уфа (приб. 21:22).

Время указано местное.

С полным списком поездов пассажиры могут ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Купить билеты на пригородный поезд можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах АО «Башкортостанская ППК». На территории Республики Башкортостан для платной категории пассажиров при приобретении билета через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» предоставляется скидка до 15% от стоимости проезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.