Составность скорого пригородного поезда Уфа – Кумертау – Оренбург будет увеличена 15 и 22 декабря

В воскресенье, 15 и 22 декабря 2024 года, составность скорого пригородного поезда на маршруте Уфа – Кумертау – Оренбург будет увеличена с 3 до 5 вагонов. Такое решение принято Куйбышевской железной дорогой и АО «Башкортостанская ППК» совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан в целях повышения удобства и комфорта пассажиров.
Так, 15 и 22 декабря в увеличенном составе проследуют поезда:
Время указано местное.
С полным списком поездов пассажиры могут ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Купить билеты на пригородный поезд можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах АО «Башкортостанская ППК». На территории Республики Башкортостан для платной категории пассажиров при приобретении билета через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» предоставляется скидка до 15% от стоимости проезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.