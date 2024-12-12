12 декабря на базе Горьковского центра инновационного развития прошел финальный этап проекта «Новое поколение»

15:29

Финальный этап проекта «Новое поколение» прошел 12 декабря на базе Горьковского центра инновационного развития.

«Проект предполагает комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обмена опытом между работниками, а также повышения уровня их управленческих компетенций. Сегодня здесь собрались лучшие представители молодежного актива со всей магистрали. Главным результатом станет сформированный по итогам мероприятия кадровый резерв», – отметил заместитель начальника Горьковской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Олег Щукин.

В рамках мероприятия для участников прошли деловые игры и бизнес-симуляции. Они познакомили сотрудников ГЖД с основными корпоративными компетенциями, а также показали уровень проактивного мышления и умения действовать в условиях ограниченных временных ресурсов во время различных нештатных ситуаций.

Также Олег Щукин провел открытий диалог с молодежью. Каждый желающий смог задать интересующие вопросы, которые затрагивали темы профессионального и карьерного роста внутри компании ОАО «РЖД», а также реализуемые социальные и волонтерские проекты. Работники магистрали узнали об основных трендах развития холдинга и о ходе реализации масштабных федеральных проектов.

На сегодняшний день общая численность молодых сотрудников Горьковской магистрали составляет свыше 11 тыс. человек.

Горьковская железная дорога планомерно реализует комплекс мероприятий в сфере реализации молодежной политики: проводятся систематические встречи руководства с молодежными объединениями ГЖД и совместные стратегические сессии между железнодорожными активистами и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.