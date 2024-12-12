На грузовом терминале ТЛЦ «Черняховск» реализована услуга «Мастер погрузки»

14:44

На терминале в Ново-Западном парке станции Черняховск Калининградской магистрали реализована услуга «Мастер погрузки», предоставляя которую, железнодорожники по доверенности клиентов берут на себя все обязательства по обработке и транспортировке их грузов.

Внедрение услуги освободило грузоотправителей от обязанностей, связанных с перевозкой различных товаров и продукции.

В частности, с предоставлением нового сервиса была произведена отгрузка и отправка в другие регионы России и Казахстан партий кирпичей калининградского производства. Перевозка стройматериалов осуществлялась в крытых вагонах с использованием пневмооболочек или полувагонах со сложной схемой крепления грузов. Всего в этом году отправлено 65 вагонов или около 4,5 тыс. тонн кирпичей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.