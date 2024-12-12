В новом графике движения пассажирских поездов на Южно-Уральской магистрали предусмотрено курсирование 56 пар поездов дальнего следования

15 декабря 2024 года в 00:00 по московскому времени на сети российских железных дорог будет введен график движения пассажирских поездов на 3 года (2024 – 2027 годы). График будет корректироваться при необходимости 2 раза в год – в марте и октябре.
На Южно-Уральской железной дороге в новом расписании предусмотрено курсирование 56 пар поездов дальнего следования (одна пара – это поезда «туда» и в обратном направлении).
Одним из ожидаемых изменений в новом графике станет замена вагонов поезда № 391/392 Челябинск – Москва на двухэтажный подвижной состав. Расписание поезда останется прежним. В первый рейс в двухэтажном исполнении из Челябинска поезд отправится 13 декабря, из Москвы – 15 декабря.
В круглогодичное сообщение вводятся два пассажирских поезда, которые ранее курсировали в сезонный период:
На сезон летних пассажирских перевозок 2025 – 2027 годов с конца апреля по начало октября назначаются 2 новых поезда:
Кроме того, поезд № 477/478 Челябинск – Адлер с июня по август будет отправляться через день вместо ежедневного курсирования.
У летнего поезда № 545/546 из Орска изменится конечная станция. Вместо Адлера поезд будет продлен до Имеретинского курорта, а маршрут следования будет проходить через станции Новоперелюбская (вместо станции Кинель) и далее через Астрахань и Минеральные Воды. С конца мая до конца сентября из Орска состав будет отправляться по понедельникам, средам и субботам, из Имеретинского Курорта – по вторникам, четвергам и субботам.
Поезд № 263/264 Орск – Самара с прицепными вагонами Орск – Адлер будет отменен. В новом графике эта группа вагонов будет включаться в состав поезда № 363/364 Челябинск – Имеретинский Курорт.
Введены дополнительные остановки в Курганской и Оренбургской областях следующим поездам:
Возобновляется сообщение со столицей для трех межгосударственных поездов:
С 2022 года курсирование этих поездов было восстановлено до Самары, а в новом графике поезда будут следовать до Москвы, как до 2020 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.