В новом графике движения пассажирских поездов на Южно-Уральской магистрали предусмотрено курсирование 56 пар поездов дальнего следования

14:25

15 декабря 2024 года в 00:00 по московскому времени на сети российских железных дорог будет введен график движения пассажирских поездов на 3 года (2024 – 2027 годы). График будет корректироваться при необходимости 2 раза в год – в марте и октябре.

На Южно-Уральской железной дороге в новом расписании предусмотрено курсирование 56 пар поездов дальнего следования (одна пара – это поезда «туда» и в обратном направлении).

Одним из ожидаемых изменений в новом графике станет замена вагонов поезда № 391/392 Челябинск – Москва на двухэтажный подвижной состав. Расписание поезда останется прежним. В первый рейс в двухэтажном исполнении из Челябинска поезд отправится 13 декабря, из Москвы – 15 декабря.

В круглогодичное сообщение вводятся два пассажирских поезда, которые ранее курсировали в сезонный период:

поезд № 213/214 Оренбург – Самара изменит нумерацию на № 113/114 и будет отправляться из Оренбурга с 17 декабря, из Самары – с 19 декабря через день;

поезд № 463/464 Челябинск – Имеретинский Курорт сменит номер на № 363/364 и будет отправляться из Челябинска с 16 декабря, из Имеретинского курорта – с 19 декабря раз в 4 дня. В летний период поезд будет курсировать через день.

На сезон летних пассажирских перевозок 2025 – 2027 годов с конца апреля по начало октября назначаются 2 новых поезда:

№ 577/578 Челябинск – Имеретинский курорт, который будет отправляться через день;

№ 105/106 Алматы – Петропавловск формирования Казахстанской железной дороги.

Кроме того, поезд № 477/478 Челябинск – Адлер с июня по август будет отправляться через день вместо ежедневного курсирования.

У летнего поезда № 545/546 из Орска изменится конечная станция. Вместо Адлера поезд будет продлен до Имеретинского курорта, а маршрут следования будет проходить через станции Новоперелюбская (вместо станции Кинель) и далее через Астрахань и Минеральные Воды. С конца мая до конца сентября из Орска состав будет отправляться по понедельникам, средам и субботам, из Имеретинского Курорта – по вторникам, четвергам и субботам.

Поезд № 263/264 Орск – Самара с прицепными вагонами Орск – Адлер будет отменен. В новом графике эта группа вагонов будет включаться в состав поезда № 363/364 Челябинск – Имеретинский Курорт.

Введены дополнительные остановки в Курганской и Оренбургской областях следующим поездам:

№ 135/136 Челябинск – Курган – на станции Шумиха;

№ 849/850 Курган – Екатеринбург – на станции Водолазово;

№ 201/202 Красноярск – Анапа, 205/206 Иркутск – Анапа, 235/236 Тында – Анапа – на станциях Варгаши и Щучье;

№ 249/250 Новокузнецк – Имеретинский Курорт и № 545/546 Орск – Имеретинский Курорт – на станциях Переволоцкая и Черниговка.

Возобновляется сообщение со столицей для трех межгосударственных поездов:

№ 83/84 Караганды – Москва;

№ 305/306 Ташкент – Москва;

№ 317/318 Бишкек – Москва.

С 2022 года курсирование этих поездов было восстановлено до Самары, а в новом графике поезда будут следовать до Москвы, как до 2020 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.