С 15 декабря вводится новый график пригородных поездов на Южно-Уральской магистрали

14:14

15 декабря 2024 года в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог будет введен график движения пассажирских поездов на 3 года (2024 – 2027 годы). График будет корректироваться при необходимости 2 раза в год – в марте и октябре.

На Южно-Уральской железной дороге в новом расписании в пригородном сообщении предусмотрено курсирование 155 поездов.

С 15 декабря в Челябинской области назначается новая пара ежедневневных пригородных поездов между Челябинском и Екатеринбургом через Каменск-Уральский. На маршруте будет задействован первый российский электропоезд «Финист», который соответствует современным требованиям в области эргономики и безопасности. Продажа билетов будет осуществляться с указанием мест.

Для ряда пригородных поездов некоторые остановки переведены в круглогодичный режим (ранее поезда останавливались на них только в летний период): это остановочные пункты 1927 км, 1913 км, 2059 км, СНТ Железнодорожник, 2126 км, Тракторсад и СНТ Дубровский.

Кроме того, в новом графике скорректировано время прибытия/отправления некоторых электричек, изменена нумерация составов.

Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД», Свердловской и Башкортостанской пригородных компаний, а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.