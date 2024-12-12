Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге в январе – ноябре текущего года выросли на 9,8%

2024-12-12 13:28
В январе – ноябре 2024 года перевозки груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 9,8% и составили 566,4 тыс. ДФЭ.

Всего за этот период по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено почти 598,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С начала года было перевезено:

  • промышленных товаров народного потребления – 124,1 тыс. ДФЭ (+59,5% к январю – ноябрю 2023 года);
  • метизов – 94,2 тыс. ДФЭ (+42,4%);
  • машин и оборудования – 74,4 тыс. ДФЭ (+3%);
  • химикатов и соды – 56,2 тыс. ДФЭ (+6,1%);
  • цветных металлов – 25,7 тыс. ДФЭ (+15,2%);
  • сборных грузов – 15 тыс. ДФЭ (+34%);
  • сельскохозяйственных машин – 14,2 тыс. ДФЭ (+34,4%);
  • бумаги – 13 тыс. ДФЭ (+8,1%);
  • строительных грузов – 4,3 тыс. ДФЭ (+22,7%);
  • продуктов перемола – 4,5 тыс. ДФЭ (рост – в 3,1 раза);
  • металлических конструкций – 4 тыс. ДФЭ (рост – в 4 раза);
  • лесных грузов – 1,2 тыс. ДФЭ (рост – почти в 4 раза), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.
