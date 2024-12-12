Перевозки груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге в январе – ноябре текущего года выросли на 9,8%

13:28

В январе – ноябре 2024 года перевозки груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 9,8% и составили 566,4 тыс. ДФЭ.

Всего за этот период по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено почти 598,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С начала года было перевезено: