Перевозки контейнеров на Северной железной дороге в январе – ноябре 2024 года выросли на 7,8%

В январе – ноябре 2024 года на Северной железной дороге во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и внутренние перевозки, перевезено 308 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 7,8% больше, чем за тот же период 2023 года.
Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе – ноябре выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,6% и составили 275,9 тыс. ДФЭ. В них перевезено около 5 млн тонн грузов (+10,2%), в том числе:
Кроме того, в контейнерах перевозились машины, станки и двигатели, метизы, нефтепродукты, строительные, сборные грузы, товары народного потребления и другие грузы, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.