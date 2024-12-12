Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки контейнеров на Северной железной дороге в январе – ноябре 2024 года выросли на 7,8%

2024-12-12 12:03
В январе – ноябре 2024 года на Северной железной дороге во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и внутренние перевозки, перевезено 308 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 7,8% больше, чем за тот же период 2023 года.

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе – ноябре выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,6% и составили 275,9 тыс. ДФЭ. В них перевезено около 5 млн тонн грузов (+10,2%), в том числе:

  • лесные грузы – 120 тыс. ДФЭ (-6,4%);
  • бумага – 73 тыс. ДФЭ (+2,6%);
  • химические и минеральные удобрения – 49 тыс. ДФЭ (рост – в 2 раза);
  • черные металлы – 17 тыс. ДФЭ (-12,9%);
  • химикаты и сода – 7 тыс. ДФЭ (рост – в 1,5 раза);
  • автомобили и комплектующие – 5 тыс. ДФЭ (рост – более чем в 3 раза).

Кроме того, в контейнерах перевозились машины, станки и двигатели, метизы, нефтепродукты, строительные, сборные грузы, товары народного потребления и другие грузы, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

