В новом графике на Горьковской железной дороге предусмотрено курсирование 119 пар пассажирских поездов дальнего следования

Новый график движения поездов, впервые принятый на трехлетний период, с 2024 по 2027 годы, будет введен в действие на всей сети российских железных дорог 15 декабря 2024 года в 00:00 по московскому времени.

На Горьковской железной дороге предусмотрено курсирование 119 пар пассажирских поездов дальнего следования, что на 4 больше, чем в действующем (одна пара – это 2 поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно»). Количество поездов категорий «Скорый» и «Скоростной» составит 81 пару. Также совместно с перевозчиками проводится работа и по увеличению составности пассажирских поездов.

Новый график движения, в первую очередь, направлен на развитие железнодорожного сообщения между субъектами страны. Так, дополнительный поезд № 135/136 свяжет Москву с Нижним Новгородом, № 271/272 – с Казанью, а беспересадочная группа вагонов в составе поезда № 112/111 – с Ижевском. Кроме того, по линиям Горьковской магистрали будут курсировать новые поезда № 85/86 Серов – Москва и № 347/348 Уфа – Санкт-Петербург.

Добавим, что, по просьбам жителей Республики Марий Эл, изменится расписание фирменного двухэтажного поезда № 058Г «Марий Эл» сообщением Йошкар-Ола – Москва. Состав будет отправляться из столицы России в 19:08 и прибывать в Йошкар-Олу на следующий день в 09:35. Время в пути сокращено на 30 минут. Теперь дорога между городами займет около 14,5 часов. Обновленное расписание позволит йошкаролинцам отправляться из столицы страны после окончания рабочего дня.

Кроме того, с субъектами РФ согласована маршрутная сеть пригородных поездов. Общие размеры движения пригородных поездов на Горьковской железной дороге составят более 360 пар.

Так, по рабочим дням назначены новые пригородные поезда из столицы Приволжья в Балахну и Дзержинск. Дополнительные составы появятся из Нижнего Новгорода до станции Металлист ежедневно, кроме пятницы и субботы, а в обратном направлении – по рабочим дням. Также по пятницам из Нижнего Новгорода назначен новый поезд до станции Бобыльская, по воскресеньям – в Пильну.

Новые пригородные составы свяжут Казань с Йошкар-Олой и станцией Бурундуки по пятницам, субботам и воскресеньям. С января 2025 года ежедневно начнут курсировать поезда между Казанью и Арском, Казанью и Кукмором, Красноуфимском и станцией Дружинино, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.