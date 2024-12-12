Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый график движения поездов на 3 года начнет действовать на Северо-кавказской железной дороге с 15 декабря

2024-12-12 10:24
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

15 декабря 2024 года с 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог впервые вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 3 года – с 2024 по 2027 годы.

В новом графике в границах СКЖД предусмотрено курсирование 201 пары поездов дальнего следования, из них 8 пар будут формироваться из двухэтажных вагонов.

Для повышения транспортной связанности разных регионов России был назначен ряд поездов дальнего следования. В частности, поезд № 113/114 свяжет Краснодар и Москву. Стоит отметить, что в Ростове-на-Дону этот состав будет останавливаться на станции Первомайская – при следовании из Краснодара и на станции Ростов-Главный – по направлению из Москвы.

Новые поезда также начнут ходить между Архангельском и Кисловодском, Уфой и Анапой, Челябинской и Имеретинским Курортом, а также на других направлениях. Беспересадочные группы вагонов станут курсировать на маршрутах Черкесск – Москва – Санкт-Петербург и Калининград – Минеральные Воды.

Кардинально изменены маршруты следования по СКЖД сезонных поездов № 249/250 сообщением Новокузнецк – Адлер и № 545 сообщением Орск – Адлер. Эти составы будут ходить через станции Калмыкии (Олейниково, Улан-Холл, Белое Озеро), Дагестана (Кизляр), Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев.

Общие размеры пригородного движения на СКЖД составят 241 пара поездов, что на 3 пары больше, чем в графике движения поездов на 2023-2024 годы.

Наибольшие изменения коснутся графика движения пригородных поездов в Республике Дагестан. С 15 декабря в регионе начнут ходить 4 дополнительных пары электричек на направлении Махачкала – Дербент, а также вводятся 3 беспересадочных пригородных поезда на направлении Хасав-Юрт – Махачкала – Дербент. Таким образом, на маршрутах Республики Дагестан количество пар электричек увеличится до 17.

Необходимо отметить, что данные по количеству пригородных поездов оперативно корректируются с учетом подтверждения администраций субъектов Российской Федерации, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

