Перевозки цветных металлов в контейнерах на Забайкальской железной дороге в январе – ноябре 2024 года увеличились почти на 8%

2024-12-12 10:17
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Перевозки цветных металлов в контейнерах на Забайкальской железной дороге в январе – ноябре 2024 года выросли на 7,8% к аналогичному периоду прошлого года. За 11 месяцев 2024 года перевезено 3,1 тыс. ДФЭ (TEU) таких грузов.

В целом, за 11 месяцев 2024 года на ЗабЖД во всех видах сообщения перевезено 227,4 тыс. ДФЭ порожних и груженых контейнеров, что на 12,3% ниже показателя за такой же период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении перевезено 30,2 тыс. ДФЭ (-5%).

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе – ноябре составили 204 тыс. ДФЭ, что на 13,4% ниже уровня прошлого года (перевезено более 2 млн тонн грузов).

Основную номенклатуру грузов, помимо цветных металлов, составили:

  • метизы – 40,2 тыс. ДФЭ (-10,4%);
  • машины, станки, двигатели – 36,9 тыс. ДФЭ (-17,2%);
  • автомобили и комплектующие – 27,5 тыс. ДФЭ (-8,2%);
  • лом черных металлов – 3,6 тыс. ДФЭ (+1,8%).

Значительно выросли перевозки мяса и масла животного – 1,5 тыс. ДФЭ (рост – в 25 раз), а также комбикормов – 1,4 тыс. ДФЭ (рост – на 72,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

