Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

После реконструкции станция Беговая будет принимать поезда еще одного диаметра

2021-11-18 10:33
После реконструкции станция Беговая будет принимать поезда еще одного диаметра
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках подготовки инфраструктуры Московской железной дороги к запуску МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная ведется работа по реконструкции станции Беговая МЦД-1. В результате будет построена практически новая станция, на которой возведут 3 новые платформы, а также пассажирский вестибюль с кассово-турникетной и технической зонами. Общая площадь вестибюля составит порядка 4 тыс. кв. м.

Длина каждой платформы составит 275 м. 2 боковые платформы будут берегового типа, а центральная – островного, с каждой стороны которой будут останавливаться поезда. По всей длине их оборудуют навесами, в обшивку которых будут вмонтированы светодиодные светильники. Все сходы из вестибюля (в город и на платформы) оборудуют эскалаторами и лифтами для удобства маломобильных граждан. Кроме того, в вестибюле предусмотрена касса с заниженным окном, комната матери и ребенка, санитарные комнаты.

Надземный вестибюль будет интегрирован с существующим выходом станции метро «Беговая»: пассажиры могут совершать пересадку между МЦД и метро без выхода на улицу.

«После масштабных работ Беговая будет принимать поезда и МЦД-1 и МЦД-4, при этом центральная платформа будет работать сразу на 2 диаметра: для поездов МЦД-1, следующих в сторону Москвы, и поездов МЦД-4 в направлении Апрелевки. Кроссплатформенная пересадка позволит пассажирам экономить время и сократит время в пути. Для пропуска поездов МЦД-4 в районе Беговой будут проложены 2 дополнительных главных пути, к которым будет подключена новая соединительная ветвь между Киевским и Белорусским направлениями», – рассказал начальник МЖД Михаил Глазков, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

