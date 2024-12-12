Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Музей истории Амурского моста пополнился новыми экспонатами

2024-12-12 10:11
Музей истории Амурского моста пополнился новыми экспонатами
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Хабаровске в Музее истории Амурского моста Дальневосточной железной дороги установили 2 модели ретротехники. Экспонатами стали служебная автомотриса АС1А и тепловоз ТГМ40С с навесным снегоуборочным оборудованием, длительное время работавшие на магистрали.

Новые экземпляры для экспозиции по железной дороге прибыли на станцию Амур, после чего их переставили на автотралы, которые и доставили ретротехнику на выставочную площадку музея. Установка производилась с помощью специального крана повышенной грузоподъемности, так как общая масса уникальных подвижных составов составляет почти 50 тонн.

Автомотриса АС1А, ставшая экспонатом, впервые вышла на линию в 1978 году. Двухосные мотрисы этой серии производились в СССР с 1964 по 1980 годы на Великолукском локомотивовагоноремонтном заводе (Псковская область). Они использовались для перевозки путевых бригад и инспекционных поездок руководящего состава.

Тепловоз ТГМ40С был выпущен в 1996 году. Эта модель создана на базе тепловоза ТГМ40 и с 1982 года производится Камбарским машиностроительным заводом (Удмуртская Республика). Этот локомотив предназначен для выполнения маневровых работ и очистке путей от снега, о чем говорит буква «С» в наименовании типа.

Коллекция музея истории Амурского моста под открытым небом включает в себя более двух десятков образцов подвижной техники, строений и железнодорожных приспособлений. Главный экспонат – уникальная, сохраненная целиком ферма старого Амурского моста, спроектированного выдающимся инженером Лавром Проскуряковым, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru