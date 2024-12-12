В январе – ноябре 2024 года на Свердловской магистрали внутри страны и на экспорт отправлено 299,7 тыс. груженых контейнеров ДФЭ

В январе – ноябре 2024 года на Свердловской магистрали внутри страны и на экспорт отправлено 299,7 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В них перевезено 5,4 млн тонн различных грузов (+3,6%), в том числе:

химикатов и соды – 116,3 тыс. ДФЭ (+2,5% к январю – ноябрю 2023 года);

нефти и нефтепродуктов – 33,8 тыс. (+12,4%);

лесных грузов – 30,1 тыс. (+14,3%);

бумаги – 23,2 тыс. (-15,8%);

химических и минеральных удобрений – 16 тыс. (+18%);

черных металлов – 15,3 тыс. (-12,1%);

цветных металлов – 12,4 тыс. (на уровне января – ноября 2023 года);

зерна – 12,1 тыс. (+15,6%);

огнеупоров – 8,7 тыс. (+27,8%);

строительных грузов – 8,5 тыс. (+13,9%);

продовольственных товаров – 7 тыс. (-5,4%);

метизов – 4,6 тыс. (-8,2%);

продуктов перемола – 4,2 тыс. (рост – в 2,8 раза).

Всего за 11 месяцев текущего года на СвЖД перевезено 406,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+0,4%), в том числе внутри страны отправлено 240 тыс. ДФЭ (+2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.