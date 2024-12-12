В январе – ноябре 2024 года на Свердловской магистрали внутри страны и на экспорт отправлено 299,7 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В них перевезено 5,4 млн тонн различных грузов (+3,6%), в том числе:
- химикатов и соды – 116,3 тыс. ДФЭ (+2,5% к январю – ноябрю 2023 года);
- нефти и нефтепродуктов – 33,8 тыс. (+12,4%);
- лесных грузов – 30,1 тыс. (+14,3%);
- бумаги – 23,2 тыс. (-15,8%);
- химических и минеральных удобрений – 16 тыс. (+18%);
- черных металлов – 15,3 тыс. (-12,1%);
- цветных металлов – 12,4 тыс. (на уровне января – ноября 2023 года);
- зерна – 12,1 тыс. (+15,6%);
- огнеупоров – 8,7 тыс. (+27,8%);
- строительных грузов – 8,5 тыс. (+13,9%);
- продовольственных товаров – 7 тыс. (-5,4%);
- метизов – 4,6 тыс. (-8,2%);
- продуктов перемола – 4,2 тыс. (рост – в 2,8 раза).
Всего за 11 месяцев текущего года на СвЖД перевезено 406,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+0,4%), в том числе внутри страны отправлено 240 тыс. ДФЭ (+2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.