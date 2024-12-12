Открыто движение поездов на двух объектах БАМа в Забайкальском крае

09:25

На Восточно-Сибирской железной дороге открыто движение по новым двухпутным вставкам на участках Куандинский – Таку и Сюльбан – Наледный в Забайкальском крае. Строительство велось в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.

Общая протяженность уложенных путей составила 9,6 км, установлено 4 стрелочных перевода, 92 опоры контактной сети, 65 км линий связи, сигнализации, централизации и блокировки.

Новые объекты оборудованы современной отечественной микропроцессорной централизацией системы МПЦ-ЭЛ.

Территория, где пролегают новые пути, относится к району глубокого сезонного промерзания грунтов в осенне-зимний период, а также подвержена постоянному подтоплению в весенне-летнее время, поэтому строителями было возведено 4 железобетонных моста и проложено 2 водопропускные трубы.

Завершение модернизации на линии Таксимо – Новая Чара, на которой находятся построенные объекты, позволит увеличить провозную способность БАМа в границах ВСЖД к концу 2024 года до 52 млн тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.