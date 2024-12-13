Проект Компании ТрансТелеКом по VR-обучению сотрудников АО «ФПК» стал лауреатом премии «Время инноваций»

15:11

Подведены итоги ежегодной премии «Время инноваций». Совместный проект Компании ТрансТелеКом и АО «Федеральная пассажирская компания» стал победителем в категории «VR/AR и мобильные приложения». На торжественной церемонии, прошедшей 12 декабря, награду получили начальник Центра цифровой трансформации АО «ФПК» Николай Пирушкин и директор по цифровым решениям Группы компаний «ТрансТелеКом» Константин Южный.

Cоздание платформ обучения сотрудников предприятий с применением технологии VR – одно из интересных и перспективных направлений деятельности Компании ТрансТелеКом. Надев VR-очки, сотрудник оказывается в виртуальном пространстве, имитирующем настоящую рабочую среду, и, следуя различным сценариям, тренирует необходимые навыки.

Заказчиком выступила Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК», дочерняя компания ОАО «РЖД»). Чтобы сделать процесс обучения и повышения квалификации персонала максимально эффективным, было принято решение, помимо традиционного формата, включающего лектора, парты и тетради, использовать современные технологии, а именно VR.

Специалистами ТрансТелеКома были разработаны тренажеры-симуляторы виртуальной реальности, моделирующие рабочие места персонала ФПК, и прописаны различные сценарии, которые могут развиваться в профессиональной деятельности. Для создания 3D-модели программисты использовали информацию, полученную непосредственно «с полей», например, по пути в вагоноремонтное депо с помощью видеокамер, фотоаппаратов, лидаров и другого оборудования фиксировали все происходящее, каждое действие сотрудников ФПК в процессе работы – шаг, наклон, поворот и т. д. На основе этих данных программисты создали виртуальный вагон и прописали те сценарии, с которыми сталкивается или теоретически может столкнуться каждый сотрудник, выполняющий эту работу.

Обучающийся, надевая VR-очки, попадает в вагон и делает все, что необходимо по регламенту. Получается видеоигра, участник которой должен для перехода на следующий уровень выполнить определенные действия, в случае ошибки – повторять задание до тех пор, пока оно не будет успешно пройдено. Подобный формат подачи материала особенно привлекателен для начинающих карьеру молодых сотрудников, привыкших к видеоиграм и интерактивности.

Применение VR-технологий в сфере образования имеет ряд ощутимых преимуществ. За счет типизации учебных материалов и стандартизации образовательного процесса появляется возможность тиражирования курса. Благодаря наглядности повышается восприимчивость и запоминаемость, тренируется моторная память.

Среди уже реализованных компанией ТрансТелеКом проектов – интерактивные учебные классы в Ростове-на-Дону и Москве. В них проводится обучение проводников вагонов первого класса и поездных электромехаников, на имитации салона поезда отрабатываются навыки обслуживания пассажиров, рассматриваются нестандартные ситуации в дороге.

«Мы благодарны за высокую оценку качества реализации проекта и убеждены в большом потенциале применения VR-технологий для обучения сотрудников различных профессий. Мы готовы применить накопленный командой опыт для развития и масштабирования сервиса в дальнейшем», – отметил Константин Южный.