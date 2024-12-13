Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Электропоезда до новой остановочной платформы Клюквенный начнут курсировать с 16 декабря

2024-12-13 14:55
11 декабря начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай и губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверили готовность к открытию остановочной платформы Клюквенный. Поезда по маршруту Клюквенный – Новосибирск-Главный – Пригородный Простор начнут курсировать с 16 декабря.

«Важнейшим приоритетом компании «Российские железные дороги» и Западно-Сибирской магистрали является развитие пассажирской инфраструктуры. Ввод новой остановочной платформы Клюквенный позволит обеспечить доступность пригородного железнодорожного транспорта для жителей Пашино, сотрудников расположенных рядом производственных предприятий, а в перспективе – жителей строящегося микрорайона «Клюквенный», – отметил начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

Новая остановочная платформа построена рядом с пешеходным переходом через Пашинское шоссе и остановкой общественного транспорта «Терминал». Длина платформы – 90 м, она оборудована лестничным сходом и защитным ограждением. Смонтировано освещение, выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек и подходов от территории микрорайона к платформе. По словам Александра Грицая, по мере роста пассажиропотока протяженность платформы и составность поездов будут увеличиваться.

Начальник дороги подчеркнул, что новая платформа строилась во взаимодействии и при поддержке правительства Новосибирской области.

«Эта платформа будет востребована. Она уже сегодня востребована, потому что здесь расположено большое количество предприятий, логистических центров, ведутся большие работы на площадке жилмассива «Клюквенный», и, соответственно, по мере появления здесь жилых домов, новых жителей это направление будет все более и более востребовано. Уверен, что жители и Новосибирска, и поселка Пашино, и работники предприятий оценят то, что сделано», – отметил Андрей Травников.

Поезда будут курсировать по будням: 3 поезда утром, 3 – вечером, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

