14 новых вагонов начали курсировать в составе фирменного поезда Новокузнецк – Санкт-Петербург

2024-12-13 14:47
Пассажирское вагонное депо Омск пополнилось 14 новыми плацкартными вагонами, которые уже отправились в первый рейс из Омска в составе фирменного пассажирского поезда № 13 Новокузнецк – Санкт-Петербург.

Вагоны оборудованы душевыми кабинами, вендинговыми автоматами и кофемашинами, предусмотрены комнаты с холодильником и микроволновой печью. Каждое спальное место в салоне оборудовано электрическими розетками и USB-разъемами для подзарядки мобильных телефонов и других устройств в пути следования.

Новый подвижной состав выполнен в виде двухвагонных сцепов. Такая конструкция позволяет создать более комфортные условия в поездке за счет эффективного использования общего пространства. Герметичный переход между двумя вагонами сохраняет тепло, улучшает шумоизоляцию.

Одной из важных технических характеристик современных вагонов является система очистки и обеззараживания воздуха. Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

