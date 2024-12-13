Двухэтажный состав и электропоезд «Финист» впервые выйдут на маршруты в Челябинской области

13:53

13 декабря в Челябинске состоялась презентация двух видов нового подвижного состава: двухэтажного поезда № 391/392 Челябинск – Москва и электропоезда ЭС104 «Финист» Челябинск – Екатеринбург. Они отправятся в первые рейсы 13 и 15 декабря соответственно.

В мероприятии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов, генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов.

«Несколько лет назад мы открыли движение поезда «Орлан» из Челябинска до Екатеринбурга. Он всегда загружен, поэтому было принято решение вместе со Свердловской областью о запуске еще одного поезда – современного пятивагонного «Финиста». Это полностью отечественный электропоезд, и значительная часть его компонентов производится в Челябинской области. А самое яркое – это маска поезда, то, что мы видим, принимая его. Это полностью сделано у нас. Уверен, что пассажиры оценят комфорт, так как поезд более современный. Все, что необходимо, в нем есть», – подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что запуск нового двухэтажного поезда по маршруту Челябинск – Москва, – это давняя мечта региона. Алексей Текслер оценил технологичность и комфорт нового подвижного состава и обсудил с железнодорожниками возможность запуска двухэтажного поезда на юг в следующем году.

«Благодаря нашему тесному сотрудничеству с областью и перевозчиками маршрутная сеть в Челябинской области постоянно расширяется и сегодня составляет 68 пригородных поездов, 47% из них обслуживается новым подвижным составом. Новая техника, безусловно, – более комфортная и удовлетворит самых требовательных пассажиров. Мы продолжим работу по обновлению подвижного состава и расширению маршрутной сети и дальше», – отметил Игорь Рязанов.

Двухэтажные вагоны оснащены всем необходимым для комфортной поездки: кондиционерами, биотуалетами, розетками для зарядки мобильных устройств и многим другим. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров. Вагоны в двухэтажном исполнении пришли на смену одноэтажному подвижному составу пассажирского поезда № 391/392 Челябинск – Москва и в первый рейс отправились 13 декабря в 13:30.

ЭС104 «Финист» – российский электропоезд постоянного тока, соответствующий современным требованиям в области эргономики и безопасности. Поезд оснащен всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. В салоне – комфортные кресла с USB-розетками для зарядки мобильных устройств. В электропоезде – 3 санитарных модуля, которые для удобства пассажиров с детьми оснащены пеленальными столиками. «Финисты» также полностью адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В поезде имеются места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъемники для них.

Электропоезд «Финист» будет курсировать по маршруту Челябинск – Екатеринбург ежедневно с 15 декабря. Предусмотрены остановки на станциях Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовская, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ, о. п. Первомайская. Время в пути между двумя областными центрами составит 4 часа 18 минут, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.