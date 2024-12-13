Свердловская железная дорога отмечает рост отправок посылок по системе «От вокзала к вокзалу» в преддверии Нового года

12:41

Сервис экспресс-доставки посылок входит в топ востребованных услуг: с начала 2024 года через вокзалы СвЖД отправлено и получено 9,7 тыс. посылок, конвертов и бандеролей (+16% к январю – ноябрю 2023 года).

В обычное время пользователи отправляют в основном деловые бумаги, малогабаритную цифровую и бытовую технику, книги и сувениры. В преддверии Нового года в отправлениях все чаще стала появляться праздничная атрибутика: уютные вязаные вещи, готовые подарочные наборы, бандероли с открытками и календарями, интерьерные и елочные украшения. Одна екатеринбурженка, например, отправила близким в Сургут бархатную ленту для модного банта на макушку новогоднего дерева. Посылка пришла точно в срок и ждет торжественного момента начала украшения елки.

Напомним: груз доставляется по системе «От вокзала к вокзалу» ближайшим пассажирским поездом точно по расписанию. Преимуществом сервиса является то, что отправителю сразу сообщают время прибытия посылки в пункт назначения. При желании можно подгадать доставку прямо в канун Нового года или к иной значимой дате. Доступна дополнительная опция – доставка корреспонденции до двери адресата.

Базовая стоимость отправки рассчитывается исходя из веса и дальности пересылки. Например, доставка груза до 1 кг из Екатеринбурга в Пермь обойдется в 850 рублей, в Москву – 1150 рублей. При оформлении отправителю сообщают порядок выдачи грузобагажа на другом вокзале.

Пункты приема-выдачи корреспонденции расположены в помещениях дежурного помощника начальника вокзала или в залах повышенной комфортности. Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимают круглосуточно.

Оформление занимает несколько минут. Для этого нужно предъявить паспорт. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей (к ним относятся оружие, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, деньги, ювелирные и табачные изделия, лекарства). После этого он ее взвешивает и упаковывает в специальную тару.

Экспресс-доставка охватывает разные уголки страны: в систему включено более 340 крупнейших вокзалов. На Свердловской магистрали услуга предоставляется в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Перми, Тюмени, Тобольске, Нижневартовске и других вокзалах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.