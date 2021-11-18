Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Туристы смогут отправиться в железнодорожный тур «Волшебный мир Пятигорья» в декабре

2021-11-18 15:04
Железнодорожный тур «Волшебный мир Пятигорья» пройдет с 16 по 19 декабря. Туристы из Ростовской области смогут посетить все города курортной зоны Кавказских Минеральных Вод.

В сопровождении профессионального гида они увидят главные достопримечательности региона в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске, а также попробуют воду из знаменитых минеральных источников.

Из Ростова-на-Дону в Пятигорск и обратно туристы отправятся на дневном поезде «Ласточка», а передвигаться во время экскурсий между курортными городами будут на современных пригородных экспрессах.

Стоимость поездки – от 13 800 рублей. В цену входят железнодорожная перевозка, экскурсионная программа, питание и проживание в гостинице. От железнодорожных вокзалов до местных достопримечательностей туристов будет доставлять современный комфортный автобус.

Железнодорожный тур «Волшебный мир Пятигорья» создан в рамках работы по повышению туристической привлекательности регионов России и реализуется в партнерстве «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании», Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» и одного из турагентств Ростовской области.

Напомним, что первая поездка, которая состоялась с 28 по 31 октября, была востребована среди туристов. Группа была собрана за полтора месяца до начала тура.

Изучить программу тура и оформить заказ для участия в ней можно на сайте skppk.ru в разделе «Туризм», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

