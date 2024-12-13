Горьковская магистраль обеспокоена ростом числа травмированных граждан на железной дороге

12:02

Количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали в январе – ноябре 2024 года увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 11 месяцев по собственной неосторожности получили травмы 111 человек.

Подчеркнем, что основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком.

Горьковская магистраль регулярно проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности, железнодорожники организуют совместные рейды с правоохранительными органами, разъяснительные беседы в образовательных учреждениях. Такой формат позволяет провести более обстоятельные и адресные беседы с пассажирами, заострить их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, ответить на интересующие вопросы. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми.

Добавим, что Горьковская железная дорога присоединилась к акции «Путь твоей безопасности», которая проходит на всей сети ОАО «РЖД» с 5 по 19 декабря 2024 года. Ее цель – формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта у детей и подростков, а также предупреждение несанкционированного нахождения граждан на инженерных сооружениях (руфинга) и проезда снаружи подвижного состава (зацепинга).

Напоминаем: железная дорога – зона повышенной опасности! Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.