17 остановочных пунктов Калининградской магистрали сменили названия

На Калининградской железной дороге прошло переименование 17 остановочных пунктов и платформ.
Для удобства пассажиров остановочные пункты, ранее обозначавшиеся по километровым расстояниям, получили наименования, привязанные к расположенным рядом населенным пунктам или природным объектам. Так, о. п. 7 км на Зеленоградском направлении получил наименование Дорожный, о. п. 29 км на Балтийском направлении – Кострово и т. д.
Новые указатели установлены на всех остановочных пунктах.
Полный перечень переименованных остановочных пунктов:
|
Было
|
Стало
|
Участок Кутузово-Новое – Пионерский Курорт
|
о. п. 7 км
|
Дорожный
|
Участок Калининград-Северный – Пионерский Курорт
|
о. п. 20 км
|
Березовая
|
Участок Калининград-Пассажирский – Багратионовск
|
о. п. № 4
|
Ангарская
|
о. п. 18 км
|
Хуторская
|
Платформа 6 км
|
Новое Лесное
|
Участок Калининград-Пассажирский – Балтийск
|
о. п. 29 км
|
Кострово
|
о. п. 39 км
|
Застава
|
Участок Калининград-Пассажирский – Мамоново
|
о. п. 1305 км
|
Калининградец
|
о. п. 1307 км
|
Мушкино
|
о. п. 1312 км
|
Ново-Московское
|
Участок Черняховск – Нестеров
|
о. п. 1163 км
|
Подгоровка
|
о. п. 1167 км
|
Липово
|
о. п. 1176 км
|
Синявино
|
о. п. 1180 км
|
Лермонтово
|
о. п. 1189 км
|
Шувалово
|
о. п. 1191 км
|
Орлиный Лес
|
о. п. 1192 км
|
Орлиный Лес-2