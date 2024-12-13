17 остановочных пунктов Калининградской магистрали сменили названия

11:14

На Калининградской железной дороге прошло переименование 17 остановочных пунктов и платформ.

Для удобства пассажиров остановочные пункты, ранее обозначавшиеся по километровым расстояниям, получили наименования, привязанные к расположенным рядом населенным пунктам или природным объектам. Так, о. п. 7 км на Зеленоградском направлении получил наименование Дорожный, о. п. 29 км на Балтийском направлении – Кострово и т. д.

Новые указатели установлены на всех остановочных пунктах.

Полный перечень переименованных остановочных пунктов: