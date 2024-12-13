Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

17 остановочных пунктов Калининградской магистрали сменили названия

2024-12-13 11:14
17 остановочных пунктов Калининградской магистрали сменили названия
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Калининградской железной дороге прошло переименование 17 остановочных пунктов и платформ.

Для удобства пассажиров остановочные пункты, ранее обозначавшиеся по километровым расстояниям, получили наименования, привязанные к расположенным рядом населенным пунктам или природным объектам. Так, о. п. 7 км на Зеленоградском направлении получил наименование Дорожный, о. п. 29 км на Балтийском направлении – Кострово и т. д.

Новые указатели установлены на всех остановочных пунктах.

Полный перечень переименованных остановочных пунктов:

Было

Стало

Участок Кутузово-Новое – Пионерский Курорт

о. п. 7 км

Дорожный

Участок Калининград-Северный – Пионерский Курорт

о. п. 20 км

Березовая

Участок Калининград-Пассажирский – Багратионовск

о. п. № 4

Ангарская

о. п. 18 км

Хуторская

Платформа 6 км

Новое Лесное

Участок Калининград-Пассажирский – Балтийск

о. п. 29 км

Кострово

о. п. 39 км

Застава

Участок Калининград-Пассажирский – Мамоново

о. п. 1305 км

Калининградец

о. п. 1307 км

Мушкино

о. п. 1312 км

Ново-Московское

Участок Черняховск – Нестеров

о. п. 1163 км

Подгоровка

о. п. 1167 км

Липово

о. п. 1176 км

Синявино

о. п. 1180 км

Лермонтово

о. п. 1189 км

Шувалово

о. п. 1191 км

Орлиный Лес

о. п. 1192 км

Орлиный Лес-2
