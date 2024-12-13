На Куйбышевской железной дороге на новогодние и рождественские праздники назначено 15 дополнительных поездов

В период новогодних праздников и рождественских каникул на Куйбышевской железной дороге назначено 15 дополнительных поездов дальнего следования, которые выполнят 114 рейсов, в том числе 11 поездов соединят регионы КбшЖД с Москвой, совершив 82 рейса, и один поезд выполнит 9 рейсов на Адлер.

Из Самары до Москвы и обратно будет курсировать поезд № 207/208. Уехать на нем в столицу России можно будет с 26 декабря по 11 января. Поезд № 117/118 сообщением Самара – Адлер – Самара будет выполнять рейсы с 22 декабря по 7 января.

Еще 3 поезда – № 229, № 249/250 и № 263/264 – повезут пассажиров в Москву из Ульяновска. Даты отправления – с 25 декабря по 10 января.

Столицу Башкирии Уфу свяжут с Москвой еще 3 дополнительных поезда. Они будут курсировать с 24 декабря по 12 января.

Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров на наиболее востребованном направлении на Москву станут 6, 7 и 8 января. В обратном направлении, из Москвы, больше всего пассажиров отправятся с 25 по 30 декабря.

Всего с 27 декабря по 12 января поездами Куйбышевской магистрали планируется перевезти около 900 тыс. пассажиров в дальнем следовании и пригородном сообщении. Это на 4,3% больше, чем в прошлом году.

В поездах созданы условия для маломобильных граждан, имеются мужские/женские купе, возможность перевозки домашних животных.

Билеты на дополнительные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.