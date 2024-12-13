Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 11 месяцев 2024 года поездами из Нижнего Новгорода в Москву и Санкт-Петербург воспользовались более 1,4 млн человек

2024-12-13 10:15
За 11 месяцев 2024 года поездами из Нижнего Новгорода в Москву и Санкт-Петербург воспользовались более 1,4 млн человек
Поездами дальнего следования, которые курсируют на Горьковской железной дороге из столицы Приволжья в Москву и Санкт-Петербург, в январе – ноябре 2024 года воспользовались более 1,4 млн пассажиров. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Так, пассажирами поездов из Нижнего Новгорода в Москву за 11 месяцев стали более 1,3 млн человек (+6,5% к 2023 году), в Санкт-Петербург за этот период отправлено почти 118 тыс. пассажиров (+3,5%).

Положительная динамика в перевозке пассажиров в поездах дальнего следования сохраняется и из других крупных городов, через которые проходит Горьковская магистраль. В частности, из столицы Татарстана в Москву и Санкт-Петербург в январе – ноябре перевезено почти 600 тыс. человек, это на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе из Казани в Москву – 536 тыс. (+10%), в Санкт-Петербург – 60 тыс. (+18,8%).

Поезда дальнего следования из Кирова в Москву и Санкт-Петербург в январе – ноябре отправили 310 тыс. пассажиров (+5%), в том числе в сообщении с Москвой – 261 тыс. человек (+3,5%), с Санкт-Петербургом – 49 тыс. пассажиров (+9,2%).

Из столицы Удмуртии в Москву и Санкт-Петербург в январе – ноябре перевезено более 150 тыс. человек. Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе из Ижевска в Москву перевезено 126 тыс. человек (+13,4%), в Санкт-Петербург – 24,5 тыс. (+4,9%).

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

