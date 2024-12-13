Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Начальник Дальневосточной железной дороги встретился со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения

2024-12-13 10:09
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начальник Дальневосточной магистрали Евгений Вейде встретился со студентами ДВГУПС и рассказал об основных направлениях развития железных дорог России. В том числе глава ДВЖД проинформировал участников мероприятия о ключевых инфраструктурных проектах, которые реализуются в компании, а также о проводимой социальной и кадровой работе.

Отдельное внимание было уделено вопросам трудоустройства молодежи на предприятия магистрали и возможностям развития карьеры.

«Железная дорога – это не только перевозка грузов и пассажиров. Это еще строительство, экономика, медицина и многое другое. В компании найдут себя и логисты, и экономисты, и маркетологи, и экологи, и воспитатели наших корпоративных детских садов, и врачи для наших медицинских учреждений, и, конечно, IT-специалисты для цифровизации производственных процессов», – отметил Евгений Вейде.

Среди преимуществ работы в ОАО «РЖД» – расширенный социальный пакет, в который входят выплаты при трудоустройстве, регулярная индексация зарплаты, льготные ипотечные программы, медицинское обслуживание, корпоративный спорт, бесплатный проезд в отпуске. Для развития молодых специалистов действует системы наставничества, дистанционного обучения, повышения квалификации в Корпоративном университете РЖД.

После выступления студенты ДВГУПС смогли задать интересующие их вопросы.

Тесное взаимодействие с главным отраслевым университетом Дальнего Востока позволяет пополнять магистраль квалифицированными кадрами. Только в 2024 году почти 350 выпускников вуза уже трудоустроились на ДВЖД, включая 152 учащихся целевой формы обучения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

