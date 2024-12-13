Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Забайкальской железной дороге в 2025 году отремонтируют 12 железнодорожных переездов

2024-12-13 09:46
На Забайкальской железной дороге в 2025 году отремонтируют 12 железнодорожных переездов: в границах Амурской области – 9, Забайкальского края – 3. На 10 из них проведут капитальный ремонт.

Будут организованы работы по замене и обновлению переездного оборудования, дорожного покрытия, настилов, дорожных знаков, сигнальных столбиков.

Кроме того, на 56 железнодорожных переездах запланирован ремонт дорожного покрытия и замена резинокордового покрытия. На участках пересечения автомобильных и железных дорог на станциях Чита-1, Антипиха, Бада капитально отремонтируют устройства заграждения пути. Железнодорожный переезд на участке Украина – Белогорск оборудуют автоматическим шлагбаумом и автоматической переездной сигнализацией.

Также с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий железнодорожники установят 45 информационных баннеров.

Техническое обновление железнодорожных переездов направлено на повышение уровня безопасности движения поездов и недопущение аварий с участием автомобильного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

