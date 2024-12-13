Сказочный Поезд Деда Мороза сделает две остановки в Красноярске и Абакане

19 ноября Поезд Деда Мороза вновь отправился в новогоднее путешествие: в этом году он начал свое турне со станции Тайшет, где находится нулевой километр Байкало-Амурской магистрали. Необычное место старта выбрано в честь 50-летия БАМа.

На Красноярской магистрали сказочный состав посетит 2 города – Красноярск и Абакан.

На станции Красноярск он сделает остановку 15 декабря (в воскресенье) в 10:00, в столице Хакасии Абакане – 16 декабря (в понедельник) в 08:30.

В поезде – 20 вагонов, в том числе «вагон-приемная» Деда Мороза, вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов, вагон-сцена и вагон-кукольный театр для представлений, вагон-лавка с северными сувенирами, вагон-буфет и вагон-ресторан для чаепитий.

На перроне каждой из станций ровно за 30 минут до прибытия сказочного поезда для всех юных гостей и их родителей начнется развлекательная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу предновогодних чудес.

После прибытия Дед Мороз и Снегурочка выйдут из вагона, чтобы поприветствовать собравшихся.

Во время стоянки все желающие смогут сделать памятные фото на фоне ярких вагонов, посетить вагон-лавку с сувенирами из Великого Устюга, Карелии и Костромы, отправить письмо главному новогоднему волшебнику, побывать в вагоне-ресторане.

Помимо развлекательной программы на перронах, в Красноярске и Абакане в Поезде Деда Мороза предусмотрена отдельная программа по заранее приобретенным билетам (включает общение с Дедом Морозом, квест, чаепитие или кукольный спектакль). Посетителям, кроме билета, при себе нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении (для ребенка).

Маршрут поезда в этом году проходит через 60 городов России. Путешествие продлится 54 дня, в течение которых состав проедет почти 30 тыс. км. Актуальную информацию о движении «Поезда Деда Мороза» можно узнать на сайте www.poezddedamoroza.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.