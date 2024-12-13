Новый график движения пассажирских поездов начнет действовать на Восточно-Сибирской железной дороге

09:27

С 15 декабря на Восточно-Сибирской железной дороге в 00:00 по московскому времени начнет действовать новый график движения пассажирских поездов, впервые принятый на трехлетний период с 2024 по 2027 годы.

В новом расписании на ВСЖД назначено 14 пар поездов (одна пара – это «туда» и в обратном направлении):

поезда дальнего следования круглогодичного курсирования № 57/58 Иркутск – Красноярск (с беспересадочной группой вагонов Иркутск – Кисловодск), № 81/82 Улан-Удэ – Москва, фирменный поезд № 91/92 Северобайкальск – Москва;

6 пар поездов – по местным маршрутам: № 250/249 Иркутск – Улан-Удэ, № 422/421 Иркутск – Улан-Удэ (увеличена составность поезда с 9 до 13 вагонов), № 147/148 Иркутск – Тайшет, № 362/361 Иркутск – Наушки, № 371/372 Тайшет – Усть-Илимск, № 381/382 Иркутск – Северобайкальск;

поезд № 328/327 Иркутск – Забайкальск (начинает курсирование 2 раза в неделю круглогодично);

новое прямое железнодорожное сообщение Иркутск – Барнаул, по маршруту которого можно будет проследовать в беспересадочных вагонах поездов № 137/138 Иркутск – Абакан (№ 237 Тайшет – Абакан);

продолжит курсирование международный поезд № 305/306 Иркутск – Улан-Батор отправлением из Иркутска 2 раза в неделю;

в летний сезон назначены поезда к курортам Черноморского побережья России: № 205/206 Иркутск – Анапа и № 273/274 Северобайкальск – Адлер. Дополнительно будет курсировать бесперечадочная группа вагонов сообщением Северобайкальск – Анапа в составе поезда № 235/236 Тында – Анапа.

Кроме того, на ВСЖД назначено 137 пригородных поездов. В новом графике прекратит курсирование поезд № 6309 сообщением Кая – Иркутск-Сортировочный, при этом маршрут поезда № 6301 Иркутск-Пассажирский – Половина продлен: состав будет отправляться от станции Кая.

Получить актуальную информацию можно на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.