Новое расписание движения поездов дальнего следования начало действовать на Калининградской железной дороге

16:47

На Калининградской железной дороге действует новое расписание поездов дальнего следования. Оно впервые установлено на трехлетний период и будет базовым на 2024 – 2027 годы.

Ежедневно будут курсировать фирменный поезд № 30/29 «Янтарь» Калининград – Москва, скорые поезда № 148/147 Калининград – Москва и № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург.

Расписанием предусмотрено назначение по понедельникам, средам и пятницам в составе поезда Калининград – Санкт-Петербург прямых беспересадочных вагонов до Великого Новгорода, Петрозаводска и Мурманска.

С интервалом через день, а в летний период – ежедневно продолжит курсирование поезд № 360/359 Калининград – Адлер. В составе этого поезда будет отправляться беспересадочный вагон до Минеральных Вод, летом – беспересадочный вагон до Анапы.

Сезонный поезд № 426/425 Калининград – Челябинск в 2025 году будет курсировать со 2 июня по 15 сентября по понедельникам.

Билеты на поезда дальнего следования также могут приобретать пассажиры, которым необходимо ехать до станций Гвардейск, Черняховск, Гусев, Нестеров и Чернышевское. Оформление проездных документов и посадка в поезд осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность.

Добавим, что до 25 декабря 2024 года стоимость проезда в вагонах СВ, купе, плацкарт и общий снижена на 12%. Также при покупке билетов на определенные места действуют скидки и льготы для школьников, студентов и пассажиров в возрасте от 60 лет.

Получить актуальную информацию о действующих тарифах и акциях, оформить проездные документы можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», в железнодорожных кассах, а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.