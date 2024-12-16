Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первые женщины-помощники машиниста локомотива подготовлены в учебном центре в Уфе

2024-12-16 16:21
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Группа в составе 21 человека завершила обучение по профессии «помощник машиниста локомотива» в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций РЖД в Уфе. Впервые в числе слушателей были 2 девушки. Они прошли предварительный отбор, в течение двух месяцев изучая правила технической эксплуатации железных дорог и устройство электровозов и тепловозов, отрабатывая навыки вождения поездов на специальных тренажерах, которые имитируют кабину локомотива. Одна из выпускниц мечтает в дальнейшем повысить свою квалификацию и стать машинистом.

Наравне с мужчинами девушки успешно сдали квалификационный экзамен и получили документы на право работы по специальности. По окончании обучения всем выпускникам гарантируется трудоустройство, поэтому производственную практику они проходят на своих будущих рабочих местах – в эксплуатационных локомотивных депо. Все они будут работать на полигоне Куйбышевской железной дороги в эксплуатационных локомотивных депо Уфа, Абдулино, Кинель, Стерлитамак и Рузаевка.

В рамках своих обязанностей они будут отслеживать показания приборов, контролировать работу локомотива, а также следить за показаниями светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения максимальной безопасности движения поездов.

Стать помощником машиниста может каждый желающий независимо от пола и возраста при условии успешного прохождения медкомиссии на профпригодность и освоения соответствующей образовательной программы. В период обучения слушателям выплачивается стипендия. С 1 января 2025 года размер стипендии обучающихся вырастет на 16%.

Более подробную информацию по вопросам обучения и дальнейшего трудоустройства можно получить на официальном сайте компании в разделе «Работа в РЖД» или по телефону «горячей линии» по вопросам трудоустройства в РЖД 8 (800) 444-44-10, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

