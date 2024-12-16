На Горьковской железной дороге количество отправленных грузовых поездов по расписанию за 11 месяцев 2024 года увеличилось на 63%

Горьковская магистраль в январе – ноябре 2024 года отправила 431 грузовой поезд по согласованному с клиентами расписанию, что на 63% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Это позволило дополнительно перевезти свыше 348 тыс. тонн грузов.

Отправка грузовых составов, следующих по специально разработанному расписанию, – это один из самых популярных видов сервисов, которые предоставляются клиентам холдинга в сфере грузоперевозок.

Партнеры ГЖД также заинтересованы в отправлении грузов контейнерными поездами и грузовыми экспрессами. За 11 месяцев было сформировано почти 500 контейнерных поездов и 180 «грузовых экспрессов», которые перевезли почти 1,3 млн тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.