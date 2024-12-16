Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сказочный Поезд Деда Мороза приедет в Новокузнецк 17 декабря

2024-12-16 15:00
Сказочный Поезд Деда Мороза приедет в Новокузнецк 17 декабря
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

17 декабря 2024 года в 10:00 (время местное) на станцию Новокузнецк Кемеровской области прибудет Поезд Деда Мороза. На перроне за 30 минут до прибытия сказочного поезда для всех юных гостей и их родителей начнется развлекательная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу предновогодних чудес. После прибытия Дед Мороз и Снегурочка выйдут из вагона, чтобы поприветствовать всех собравшихся.

Во время стоянки все желающие смогут сделать памятные фото на фоне ярких вагонов, побывать в вагоне-лавке с северными сувенирами, поучаствовать в анимационной программе. Посещение передвижной резиденции Деда Мороза и вагона «Кукольный театр» возможно по заранее приобретенным билетам.

Маршрут поезда в этом году проходит через 60 городов России. Путешествие продлится 54 дня, в течение которых состав проедет почти 30 тыс. км.

Кроме Новокузнецка, на Западно-Сибирской железной дороге Поезд Деда Мороза остановится в Новосибирске – 18 декабря и в Омске – 19 декабря, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru