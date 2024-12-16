Сказочный Поезд Деда Мороза приедет в Новокузнецк 17 декабря

15:00

17 декабря 2024 года в 10:00 (время местное) на станцию Новокузнецк Кемеровской области прибудет Поезд Деда Мороза. На перроне за 30 минут до прибытия сказочного поезда для всех юных гостей и их родителей начнется развлекательная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу предновогодних чудес. После прибытия Дед Мороз и Снегурочка выйдут из вагона, чтобы поприветствовать всех собравшихся.

Во время стоянки все желающие смогут сделать памятные фото на фоне ярких вагонов, побывать в вагоне-лавке с северными сувенирами, поучаствовать в анимационной программе. Посещение передвижной резиденции Деда Мороза и вагона «Кукольный театр» возможно по заранее приобретенным билетам.

Маршрут поезда в этом году проходит через 60 городов России. Путешествие продлится 54 дня, в течение которых состав проедет почти 30 тыс. км.

Кроме Новокузнецка, на Западно-Сибирской железной дороге Поезд Деда Мороза остановится в Новосибирске – 18 декабря и в Омске – 19 декабря, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.