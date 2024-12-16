Новый зал ожидания для пассажиров открыли на остановочной платформе Озёрки в Алтайском крае

14:52

На остановочной платформе Озёрки Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае обновили пассажирский павильон. Ранее зал ожидания для пассажиров был открытым. После проведенных на объекте работ в павильоне обустроили теплый зал ожидания, рассчитанный на 30 человек, и установили билетопечатающий терминал. Также отремонтировали фасад, кровлю, кассовое окно, благоустроили прилегающую территорию.

Железнодорожники оборудовали объект системой «Умный дом» с функцией автоматической регулировки температуры воздуха, установили видеонаблюдение и энергосберегающие приборы освещения, электронные часы.

Населенный пункт Озёрки известен тем, что здесь в 1944 году режиссер Александр Роу снимал часть киносказки «Кащей Бессмертный».

«Благодаря этому село постепенно становится местом притяжения туристов. Железнодорожным транспортом здесь ежедневно пользуются более 700 человек. Это значимый для нас и региона объект», – отметил заместитель начальника ЗСЖД по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов на открытии павильона, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.