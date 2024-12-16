В январе – ноябре 2024 года количество груженых контейнеров, отправленных на Западно-Сибирской железной дороге, выросло на 10,3%
В январе – ноябре 2024 года количество груженых контейнеров, отправленных по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения, выросло на 10,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 321 тыс. ДФЭ (перевезено более 5,3 млн тонн грузов, +5,3%), в том числе:
- зерно – 83,7 тыс. ДФЭ (+32,5% к январю – ноябрю 2023 года);
- химикаты и сода – 64,7 тыс. (+5,7%);
- продовольственные товары – 36 тыс. (+5,5%);
- строительные грузы – 29,3 тыс. (рост – в 1,6 раза);
- продукты перемола – 19,7 тыс. (+22,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.