Перевозки контейнеров на Дальневосточной железной дороге в импортном направлении в январе – ноябре 2024 года выросли на 9,3%

10:09

За 11 месяцев 2024 года на Дальневосточной железной дороге в импортном направлении отправлено 897,4 тыс. ДФЭ, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего во всех видах сообщения отправлено почти 1,2 млн контейнеров ДФЭ (на уровне прошлого года).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 2,1% и составило 1,1 млн ДФЭ (перевезено свыше 12,5 млн тонн грузов), в том числе: