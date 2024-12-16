Перевозки контейнеров на Дальневосточной железной дороге в импортном направлении в январе – ноябре 2024 года выросли на 9,3%

За 11 месяцев 2024 года на Дальневосточной железной дороге в импортном направлении отправлено 897,4 тыс. ДФЭ, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Всего во всех видах сообщения отправлено почти 1,2 млн контейнеров ДФЭ (на уровне прошлого года).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 2,1% и составило 1,1 млн ДФЭ (перевезено свыше 12,5 млн тонн грузов), в том числе:
- автомобилей и комплектующих – 213 тыс. ДФЭ (+10,8% к 2023 году);
- химикатов и соды – 179,3 тыс. ДФЭ (на уровне прошлого года);
- метизов – 134,1 тыс. ДФЭ (+4,5%);
- остальных и сборных грузов – 80,4 тыс. ДФЭ (рост – в 1,2 раза);
- остальных продовольственных товаров – 30,9 тыс. ДФЭ (рост – в 1,2 раза);
- лесных грузов – 24,4 тыс. ДФЭ (+1,2%);
- руды цветной и серного сырья – 4 тыс. ДФЭ (рост – в 2,4 раза), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.