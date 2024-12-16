Горьковская железная дорога усилила контроль за уборкой вокзалов и станций в связи с обильными снегопадами

10:03

Горьковская магистраль усилила контроль за очисткой пассажирской инфраструктуры, а также пешеходных мостов и тоннелей от снега и наледи в связи с обильными осадками, обрушившимися на регионы Поволжья.

«Работники магистрали совместно с подрядными организациями производят ежедневную очистку территории вокзалов и станций ото льда, посыпают платформы песком и реагентами. Начальниками участков и машинистами ведется ежедневный контроль санитарного состояния пассажирской инфраструктуры», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Для уборки и вывоза снега на ГЖД задействовано 103 единицы специализированной техники, из них 52 снегоуборочные машины, 29 плужных снегоочистителей, 17 пневмоочистительных машин и 5 стругов-снегоочистителей. Кроме того, к зимнему периоду железнодорожники подготовили 1130 специально отведенных зон для выгрузки убранного с пути снежного покрова.

Особое внимание при работе в зимний период на Горьковской магистрали уделяется пассажирскому комплексу. Для обеспечения комфортных условий перевозки пассажиров проведено комплексное техническое обслуживание как пригородного подвижного состава, так и вагонов поездов дальнего следования. Проверена и налажена работа систем отопления вокзальных комплексов.

Все железнодорожники обеспечиваются зимней спецодеждой и защитными средствами от обморожения, а вновь принятые работники проходят обязательное обучение правилам безопасности при работе в зимних условиях, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.